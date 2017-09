Preud'homme nieuwe trainer van Anderlecht?

Geen René Weiler meer bij RSC Anderlecht. Een ontslag dat niet als een donderslag bij heldere hemel aankomt. Zelfs in het kampioenenjaar klonk er veel kritiek over zijn aanpak. Anderlecht moet op zoek naar een nieuwe coach. Wie loopt er vrij rond?





Club Brugge nam maanden geleden contact op met. De voormalige speler en trainer van Ajax dacht na een mislukt avontuur bij Internazionale echter aan de Premier League. De Boer vloog er echter snel uit bij Crystal Palace. De Boer is vrij en kiest voor aantrekkelijk voetbal. Een gegeven waar René Weiler over struikelde.behoort ook tot de vrije trainers. Hij heeft een lang verleden bij Anderlecht en kent de competitie.Wie het over een nieuw coach heeft, komt ook bijuit. Maar die ligt nog onder contract bij AA Gent.is wel vrij. Hij nam na drie seizoenen afscheid bij Club Brugge en ging in het Franse Bordeaux zijn batterijen opladen. Dan moet Preud'homme wel vroegtijdig een einde maken aan zijn sabbatjaar. Als hij bij Anderlecht zou belanden, is de kans op een avontuur als bondscoach - Roberto Martinez zwaait na het WK af - minimaal.Of gunt Anderlechtvoluit de kans om het als hoofdtrainer te proberen? De Argentijn zal de spelers sowieso moeten voorbereiden op de bekermatch tegen Westerlo.