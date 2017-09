"Qua afwerkig is Mertens een van de beste ter wereld"

In de Italiaanse Serie A was Napoli zondag met 6-0 te sterk voor Benevento. Dries Mertens lukte een hattrick. Na vier wedstrijden staat de teller van de 30-jarige Rode Duivel op vijf stuks. Zijn trainer Maurizio Sarri was lovend achteraf.



"Of Mertens te vergelijken is met grote spitsen zoals Higuain en Lewandowski? Er zijn wel wat verschillen, maar op het niveau van afwerking beschouw ik hem als een van de beste van de wereld", vertelde trainer Maurizio Sarri aan Corriere dello Sport.



Vorig seizoen maakte Mertens 28 doelpunten in de Serie A.



MK