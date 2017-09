"Lombaerts en Kums hebben nog tijd nodig"

Nicolas Lombaerts ging in de fout bij KV Oostende. Sven Kums bleef negentig minuten op de bank op bezoek bij KV Kortrijk. Toch ziet Wilfried Van Moer de toekomst rooskleurig in voor beide spelers.



“Eigenlijk is het niet abnormaal dat Lombaerts het zo moeilijk heeft. En dat Sven Kums, los van zijn probleem met de trainer, zijn beste niveau nog niet haalde", aldus Wilfried Van Moer tegenover Het Belang van Limburg.



"Beiden hebben ze vorig seizoen veel te weinig gespeeld. Zij missen matchritme en dat krijg je met alleen een voorbereiding niet weggewerkt. De Belgische competitie is heel fysiek. Technisch niet al te hoogstaand maar wel intensief. Dat ondervinden zij nu aan den lijve. Ze hebben nog tijd nodig.”











MK