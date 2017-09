"Racing Genk slikt te veel tegengoals"

Na zeven speeldagen telt KRC Genk nog maar acht punten. Ex-speler Vincent Euvrard legt de vinger op de Genkse wonde.



“Het slikt veel te veel tegengoals", stelt Euvrard in Het Belang van Limburg. "Twaalf in zeven wedstrijden, dat zijn er gemiddeld bijna twee per wedstrijd. Wil je bovenaan meedraaien, mag dat gemiddeld niet veel meer zijn dan één per duel. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid, niet enkel een zaak voor de verdediging.”







MK