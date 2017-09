"Weiler gaf zelf aan dat het niet meer ging"

René Weiler kreeg zijn C4 bij landskampioen RSC Anderlecht. De Zwitserse trainer kreeg zijn ploeg niet aan het voetballen, de resultaten vielen tegen en de supporters uitten al enkele weken hun ongenoegen. Volgens analist Peter Vandenbempt zag de Zwitser het niet meer zitten om langer door te gaan.



"Het is René Weiler zelf die na de gebeurtenissen in Kortrijk aangegeven heeft dat het voor hem niet meer ging op die manier. Dat is wat hij verteld heeft tijdens het beruchte overleg met manager Herman Van Holsbeeck in de catacomben van KV Kortrijk", aldus Peter Vandenbempt tegenover Sporza.



"Na een doelpunt van Anderlecht riepen supporters om zijn ontslag. Zo wou hij niet meer werken. Blijkbaar is Weiler ook in Brussel beschimpt en belaagd tijdens een wandeling met zijn vrouw. Voorzitter Roger Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck hebben geprobeerd om hem nog te overhalen. Ze vroegen de coach er nog eens over na te denken. Ze wilden dat hij het nog enkele weken zou proberen. Misschien kwam het nog goed."



"Zondagavond zijn Herman Van Holsbeeck en René Weiler gaan eten, maar de coach had zijn besluit al genomen. Hij wilde er een einde aan maken."

MK