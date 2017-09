"Supporters sluiten Leko nog niet in hun hart"

Na zeven speeldagen staat Club Brugge aan kop in de Jupiler Pro League met 18 op 21. Ondanks de leidersplaats loopt het nog niet als een trein bij blauw-zwart.



"Dat heeft vooral te maken met het matige voetbal", aldus Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine. "De supporters zijn de voorbije jaren onder Michel Preud'homme gewend geraakt aan passioneel voetbal, met een hecht blok dat hoog druk zet en er met power play altijd voor gaat. Dat hebben we dit seizoen nog niet gezien van Club."



"Op persconferenties of in interviews valt het discours van Leko me bovendien wat tegen. Heeft het met zijn gebrekkige Nederlands te maken? Of met zijn minder dominante stem? Moeilijk te zeggen, maar hij dringt minder diep binnen bij de mensen dan Preud'homme. Wellicht heeft de perceptie van zijn werk ook daarmee te maken. Want het klopt dat de supporters hem nog niet in hun hart hebben gesloten."







MK