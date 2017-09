Van Nistelrooy lovend over Romelu Lukaku

Na vijf speeldagen staat de teller van Romelu Lukaku op vijf doelpunten. Tegen Everton (4-0) prikte 'Big Rom' er opnieuw eentje tegen de touwen. Ruud Van Nistelrooy maakte jarenlang het mooie weer bij Manchester United. De Nederlander is onder de indruk van onze landgenoot.



Manchester United betaalde ruim 84 miljoen euro om Lukaku naar Old Trafford te halen. "Vooral in de eerste duels hangt dat prijskaartje als een molensteen om je nek. Als je niet scoort, zullen mensen daar meteen over beginnen. Maar Lukaku maakt ze wel en ik weet zeker dat hij er mee door zal gaan", aldus Van Nistelrooy tegenover The Mirror.



"Lukaku is een echte nummer 9, net als ik ooit was. Je zou ons nooit op de vleugel opstellen. We zijn hetzelfde type speler: slim bewegen achter de verdediging, gevaarlijk in de box en sterk aan de bal."



"Je ziet nu al dat Lukaku het verschil maakt bij de club. Hij maakt goals en heeft in José Mourinho de juiste coach om hem te begeleiden. Er zullen moeilijke fases zijn, maar Mourinho weet wat er gevraagd wordt om hem daar doorheen te gidsen.”



