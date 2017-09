Vercauteren geen optie voor Anderlecht?

Anderlecht kijkt uit naar een nieuwe trainer. Volgens Herman Van Holsbeeck stromen de kandidaturen massaal binnen. De kans dat René Weiler opgevolgd wordt door een Belgische coach ligt niet voor de hand.



"De goede Belgische trainers zijn niet vrij", aldus Van Holsbeeck in Extra Time. "Die liggen wel allemaal ergens onder contract.



Dan denken we aan Hein Vanhaezebrouck, Felice Mazzu, Francky Dury of Yves Vanderhaeghe. Frank Raes schoof Frank Vercauteren naar voor. De voormalige Rode Duivel is wel vrij.



"Dat is een goede Belg, maar die heeft al eens bij ons gewerkt, hé", luidde de reactie van Van Holsbeeck.



DC