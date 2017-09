Weiler krijgt mooie geldsom mee

René Weiler stapte zelf op bij Anderlecht. Bij zijn contractverlenging in maart werd bepaald dat hij bij een vervroegd vertrek twee maanden loon zou terugstorten. Hij vangt echter extra geld.





Voorzitter Roger Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck waren graag verder gegaan met René Weiler. Maar die zag een verdere samenwerking niet meer zitten: de tegenvallende resultaten, te hoge verwachtingen, de druk van de media en de supporters, uitgejouwd worden op straat.René Weiler moet geen twee maanden loon terugbetalen. Goed voor bijna 250.000 euro. Volgens HLN krijgt hij een 400.000 à 500.000 euro mee. Uit dank voor zijn prestaties voor de club. Weiler leidde Anderlecht vorig jaar naar de landstitel.Met deze regeling kan hij ook meteen aan de slag bij een andere club. Zijn naam viel al bij VfL Wolfsburg. Dat is geen toeval, want Weiler zou weken geleden zijn makelaar de opdracht gegeven hebben uit te kijken naar de mogelijkheden in Duitsland.Als Anderlecht Weiler aan de deur had gezet, moesten ze acht maandlonen betalen of 960.000 euro.