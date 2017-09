Duitse opvolger voor Yves Vanderhaeghe?

Na de nederlaag tegen AA Gent kloeg Yves Vanderhaeghe over de aanhoudende vragen over zijn positie. Want hij had van zijn bazen te horen gekregen dat er pas na de tiende speeldag een evaluatie zou volgen. Maar de speculaties over een mogelijke breuk nemen toe.

KV Oostende staat na zeven speeldagen op de laatste plaats. 1 op 21, daar krijgt niemand het warm van. De nederlaag tegen AA Gent - op dat moment voorlaatste - zindert na.Vanderhaeghe heeft in de bekermatch tegen Union St-Gilloise een goed resultaat nodig. Een uitschakeling zou de druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen.De naam van Frank Vercauteren valt in de Versluys Arena, net als Christoph Daum. De Duitse trainer werkte bij Club Brugge en is vrij. Daum werd pas bedankt voor bewezen diensten bij de Roemeense voetbalbond.Vercauteren zag een avontuur bij STVV niet zitten, ging wel met Antwerp FC praten en kwam ook in beeld bij het Egyptische Zamalek. Hij werd vorig seizoen bij het Russische Samara ontslagen en nog zonder club. De voormalige trainer van KV Mechelen, Anderlecht en Racing Genk zou bij Oostende aan de slag willen.