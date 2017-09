Supporters krijgen geen excuses van voorzitter Anderlecht

'Weiler buiten!' zongen de fans van Anderlecht in de uitwedstrijd tegen KV Kortrijk. 'Wij willen voetbal zien', was de andere leuze. Roger Vanden Stock kreeg het danig op zijn heupen en schoffeerde de fans met 'Sukkeleirs'. De supporters lusten die uithaal van hun voorzitter niet.





Ontslag van René Weiler terecht? Ja Neen Bekijk resultaten

"De mensen die om het ontslag van Weiler vroegen, zijn ook de fans die elke wedstrijd op verplaatsing bijwonen, zelfs in Rusland of Azerbeidzjan. Veel supporters besteden elke maand enorm veel geld. Zij hebben recht op een mening", stelt Joeri Philips in HLN.Anderlecht-woordvoerder David Steegen laat weten dat "Niemand zoveel van Anderlecht houdt als Roger Vanden Stock. Zijn reactie was pure emotie. Het was niet zo bedoeld."De fans moeten dus niet rekenen op verontschuldigingen. Of de aanhang gesust is met "Niemand houdt zoveel van Anderlecht als Vanden Stock" valt te betwijfelen.