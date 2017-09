KRC Genk laat Stuivenberg niet vallen

Veel balbezit, te weinig grinta en doelgevaar. Racing Genk leed een pijnlijke 2-1 nederlaag tegen STVV en staat na zeven speeldagen in de middenmoot. De beoogde top drie is ver weg. Albert Stuivenberg moet zich nog niet al te veel zorgen maken.



Na de nederlaag in de derby uitte Albert Stuivenberg een stevig woordje kritiek naar de spelersgroep. Ze toonden te weinig wilskracht en maakten te vaak een verkeerde keuze.



"Albert is intern kritisch, maar blijft ook constructief. Ik ben overtuigd van de sterkte van onze sportieve staf én van de kwaliteit van deze spelersgroep", reageert CEO Patrick Janssen in Het Laatste Nieuws.



"De spelers hebben vorig seizoen getoond tot wat ze in staat zijn. Bovendien vind ik ons op bepaalde posities nog versterkt. Er is volgens mij geen enkele reden om onze strategie in vraag te stellen."



"Of ik stress merk bij Stuivenberg? Gezonde stress, zoals in elke topsportomgeving. Er is geen enkele reden tot paniek. Stuivenberg staat niet ter discussie. Laat de ploeg haar werk zo goed mogelijk doen. Talent drijft - net zoals olie - altijd boven."



DC