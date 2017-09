Transfertarget Anderlecht en Oostende naar AZ?

De Canadese aanvaller Cyle Larin kon op belangstelling rekenen van Anderlecht en KV Oostende. De 22-jarige spits raakte niet weg bij Orlando City. Maar zijn contract loopt in december af!



Zakt hij transfervrij naar een Belgische club af? De 22-voudige international wordt echter ook gevolgd door AZ, waar John van den Brom trainer is. Die club zou al meermaals een scout naar de Major League Soccer gestuurd hebben om Cyle Larin aan het werk te zien.



Hij was de afgelopen seizoenen goed voor 17, 14 en 12 doelpunten in de competitie. Larin scoorde vijf keer voor de nationale ploeg. Hij zou graag zijn kans gaan in Europa.



DC