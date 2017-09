Supporters hadden 'wilde plannen' met Weiler

Toen Anderlecht scoorde in Kortrijk klonk er 'Weiler buiten' en 'Wij willen voetbal zien'. Na de terugkeer uit Kortrijk troepten fans van Anderlecht samen aan het eigen stadion. Volgens HLN stonden er hardere acties op til.



Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck waren niet van plan René Weiler de laan uit te sturen. In de uitmatch tegen Kortrijk voerden de fans de druk op.



Er zou woensdag een nieuwe actie volgen. Anderlecht speelt dan in de Beker van België in het Kuipke tegen Westerlo. De fans zouden de spelersbus omsingelen, om te verhinderen dat Weiler op kon stappen.



René Weiler hield de eer maandag aan zichzelf, onder de noemer "Ik kan de strijd met de fans en media niet winnen". De Zwitserse trainer krijgt bijna een half miljoen euro mee.



DC