Neymar bijna op de vuist met PSG-ploegmaat?

Heibel bij Paris Saint-Germain. 'Le Clash' kopt de toonaangevende krant L'Equipe, na een incident tussen Neymar en Edinson Cavani in de kleedkamer.

PSG speelde zondag tegen Olympique Lyon. Toen Cavani een penalty wou nemen, eiste Neymar de bal op. Wat niet naar de zin was van Cavani. Na afloop (2-0 zege) zou Cavani dat aan zijn Braziliaanse ploegmaat duidelijk gemaakt hebben in de kleedkamer.De twee spelers vlogen elkaar naar de keel. Aanvoerder Thiago Silva wist de brand te blussen, meldt L'Equipe. Cavani stoof enkele minuten later woedend weg in zijn auto.Werk aan de winkel voor trainer Unai Emery en de clubleiding.Partij kiezen wordt moeilijk. Edinson Cavani is bezig aan zijn vijfde seizoen bij PSG. De Uruguyaanse goalgetter lukte vorig seizoen 35 goals in 36 competitieduels. Hij zit nu aan 7 doelpunten in 6 duels. Neymar kostte 220 miljoen en scoorde 4 keer in 5 wedstrijden.