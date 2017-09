Felice Mazzu geen optie voor Anderlecht

De fans van Sporting Charleroi moeten niet vrezen voor een vertrek van Felice Mazzu naar Anderlecht. Ondanks het vertrek van enkele belangrijke spelers slaagt Mazzu er weer in om de Zebra's in de linkerkolom mee te laten draaien. Sterk werk. Maar zijn profiel zou niet bij Anderlecht passen.



Mazzu kwam vorige zomer in beeld bij Club Brugge. Zijn beperkte kennis van het Nederlands sprak niet in zijn voordeel. Ivan Leko kwam en Mazzu bleef bij Sporting Charleroi.



Bij Anderlecht weegt de Nederlandse taal minder zwaar door. Maar Anderlecht heeft nood aan een trainer die aanvallend voetbal koestert. Charleroi speculeert meer op de tegenaanval, met een goede organisatie. Op dat vlak zijn er veel gelijkenissen met René Weiler.

MW