Politie voorkomt diefstal van Rolls Royce Romelu Lukaku

Romelu Lukaku stapte in augustus op het vliegtuig richting Zaventem om er zich bij de Rode Duivels te melden. Zijn auto bleef niet onaangeroerd op de parking van de luchthaven in Manchester.



Kelsey Winder en een kompaan merkten de wagen van Lukaku op en braken in. Ze namen enkele kredietkaarten mee, abonnementen van Manchester United, plus de sleutel van Lukaku's Rolls Royce Ghost, die nog thuis geparkeerd stond. Die vierwieler kost 285.000 euro!



Maar de politie wist Winder bij de kraag te vatten, bij een inbraak in een andere wagen, melden enkele Britse media.



Nota bene: Kelsey Winder volgde een opleiding om leerkracht te worden.



DC