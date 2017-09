Aanwinst Racing Genk slikt veel kritiek

Na het vertrek van Mathew Ryan trok KRC Genk met Danny Vukovic opnieuw een Australische doelman aan. De 32-jarige Vukovic kreeg eerder al kritiek te slikken dit seizoen en ging afgelopen weekend bij het tweede doelpunt van STVV niet vrijuit. Keeperstrainer Guy Martens neemt het echter voor hem op.



"Ik vind dat we hem na 20-25 wedstrijden moeten beoordelen. We moeten hem niet meer veranderen, want hij is 32 jaar maar hij moet zich goed voelen in het tactische plaatje van Genk", zei Guy Martens in TVL Sportcafé.



Met Nordin Jackers en Gaëtan Coucke staan er twee talentvolle jongens te drummen. "Jackers? We hebben twee jonge doelmannen waar nog wat schaafwerk aan is. We hebben drie doelmannen nodig en daarom moest er iemand bij."



Vukovic ligt nog tot medio 2019 onder contract in de Luminus Arena.







MK