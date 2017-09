Een uitverkocht Schiervelde maakt zich op voor de komst van Club Brugge. KSV Roeselare is de tegenstander van blauw-zwart in de 1/16e finales van de Beker van BelgiŽ. De troepen van Ivan Leko zullen voor het eerst aantreden in het derde shirt, het gele Away shirt.





Primeur op Roeselare: Club zal op een uitverkocht Schiervelde voor het eerst spelen in zijn derde shirt. #RoeClu https://t.co/fxtKpuCeHH pic.twitter.com/JkgTUBp0OO ó Club Brugge KV (@ClubBrugge) 19 september 2017

Dit seizoen werd er enkel in een witte uitrusting gespeeld. Voor de eerste keer dit seizoen zal blauw-zwart in een geel shirt spelen. Bekijk de uitrusting hieronder: