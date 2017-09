"Wij worden het tweede Oostende, met meer fans"

OH Leuven kwam na vier minuten op achterstand bij STVV, maar de Leuvenaars kwamen langszij, slikten twee rode kaarten en een tweede treffer, en kwamen nog langszij. In de verlengingen was de kous echter af. Dennis van Wijk had na afloop veel lof voor zijn spelers, niet voor de arbitrage.







Van onze reporter op StayenTegen de nummer drie in de Jupiler Pro League, op verplaatsing, lange tijd met negen tegen elf, en pas in de verlengingen begeven. Dennis van Wijk mag fier zijn op de prestatie van zijn spelers in de zestiende finales van de Beker van België. Maar er hoorde ook ergernis bij."Hoe zal ik het zeggen: de arbiter was ons niet zo goed gezind met een aantal beslissingen. Twee rode kaarten, een heleboel gele kaarten. Als je als kleine club op verplaatsing moet spelen in de beker, dan weet je dat je problemen kan ervaren.""Maar ik verzeker jullie één ding, misschien ga ik er dan niet meer zijn, maar OH Leuven gaat een heel grote club worden. Daar ben ik honderd procent van overtuigd. Als je kijkt naar de infrastructuur, het budget, de organisatie. We worden een tweede KV Oostende, maar dan wel met meer supporters. Ik ben benieuwd of ze OHL dan nog zo zullen behandelen."