Antwerp-sterkhouder zat bijna bij STVV

Faris Haroun trok na een avontuur in Engeland een shirt van Cercle Brugge aan en kon op concrete belangstelling van STVV rekenen. Hij belandde wat later bij Antwerp.



"Ivan Leko wilde Faris vorig seizoen naar Sint-Truiden halen. Er was al een datum vastgelegd op Stayen, maar het bestuur van STVV blies alles af", laat zijn zaakwaarnemer tegenover Sport/Voetbalmagazine weten.



"Ze vonden een flauw excuus om hun beslissing te verantwoorden: het synthetische veld zou niet goed zijn voor het zogenaamde broze gestel van Faris."



De voormalige Rode Duivel behoort nu tot de sterkhouders bij Antwerp FC.



DC