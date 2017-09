Antwerp met moeite voorbij Lierse

Bijna geen volgende ronde in de Beker van Belgi voor Antwerp FC. De Great Old had het op de Bosuil knap lastig tegen Lierse.



In de eerste helft was Wolke Janssens, gehuurd van STVV, twee keer dichtbij een doelpunt; Bourdin dreigde ook een keer. Antwerp wist alleen te dreigen met twee matige schoten van Ardaiz.



Een donderpreek van Laszlo Blni tijdens de rust? Antwerp toonde meer scherpte in de tweede helft. Maar ze kwamen pas een kwartier voor tijd op voorsprong via Borges, die een hoekschop binnenknikte. In de slotminuten lukte Dino Arslanagic de 2-0.



DC