Lege tribunes bij STVV en Kortrijk, volle bak in Antwerp

Stayen liep zaterdag vol voor de clash tussen STVV en Racing Genk. Dinsdagavond stapten er slechts 1.500 fans het stadion binnen, waarvan enkele honderden supporters van OH Leuven. Ook bij KV Kortrijk-Durbuy bleef het stadion leeg. Gelukkig was er nog Antwerp-Lierse.

normale

In het Kortrijkse Guldensporenstadion waren 1.638 toeschouwers. De Beker van België boeit de fans al jaren niet. Pas vanaf de halve finales komt er wat beweging. STVV-OHL en Kortrijk-Durbuy zijn zeker geen uitschieters in negatieve zin. Het zijnbezoekerscijfers.Maar er zijn ook uitzonderingen. De derby tussen Antwerp en Lierse - op een dinsdagavond - was goed voor 10.500 supporters.Of er vandaag veel volk zal opdagen bij deze wedstrijden lijkt weinig waarschijnlijk:20 uur: Cercle Brugge-RC Genk, FC Luik-Zulte Waregem, Lommel-Waasland Beveren, Oostende-Union, KV Mechelen-Bocholt, Moeskroen-Tubeke20u30: Roeselare-Club Brugge, Eupen-Rupel Boom, Lokeren-Beerschot Wilrijk20u45: Standard-HeistDonderdagavond is er nog Sporting Charleroi-La Louvière Centre om 20u45.