AA Gent Hein Vanhaezebrouck liever kwijt?

Toen Hein Vanhaezebrouck een vraag kreeg over Anderlecht en het ontslag van René Weiler stelde de Gentse coach dat hij bezig was met de voorbereiding op de bekermatch tegen ASV Geel. Er kwam geen "ik blijf bij Gent" uit. Voorzitter Ivan De Witte stelt dat ze graag verder willen, maar dat Vanhaezebrouck beslist.



De Witte verwacht wel niet dat Anderlecht een trainer bij een reeksgenoot zal weghalen, in de loop van het seizoen.



Volgens Sport/Voetbalmagazine zouden ze bij AA Gent echter niet afkerig staan tegenover een vertrek van Hein Vanhaezebrouck.



"Mogi Bayat zou een dubbelslag kunnen realiseren: Anderlecht aan zijn gedroomde trainer helpen en AA Gent verlossen van een zware financiële post."



"Bij Gent zou Vanhaezebrouck zo’n 250.000 euro bruto op jaarbasis verdienen. Omgerekend 100.000 euro netto per jaar. Hem ontslaan zou handenvol geld kosten, een transfer zou iedereen tevredenstellen."



DC