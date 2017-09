Francky Dury op zijn hoede voor FC Luik

Bekerwinnaar Zulte Waregem wacht in de 1/16e finales van de Beker van BelgiŽ een verraderlijke trip naar Luik waar amateurploeg FC Luik wacht. Toch zal Dury niet uitpakken met een B-ploeg.



"Ik heb geen goeie herinneringen aan het opstellen van een B-ploeg. Vorig jaar hadden we hierdoor tegen Cappellen en Geel verlengingen nodig", aldus Dury tegenover Sporza.



"Het zal volle bak worden in Luik en we spelen ook nog eens op kunstgras. Dat maakt het allemaal wat specialer. FC Luik zal ook zeker zijn beste match spelen, daar moeten we respect voor hebben. We kunnen ons als titelverdediger geen uitschakeling permitteren."







MK