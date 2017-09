SPECIAL: STVV - OH Leuven anders bekeken

Dansende taferelen in en rond Stayen op zaterdag 16 september. Met 2-1 winnen tegen aartsrivaal Racing Genk, dat zorgde voor zuiderse taferelen. STVV wipte dan ook nog naar de derde plaats in de Pro League. Dubbel genieten. Maar in het voetbal gaat het snel vooruit. Een bekermatch tegen OH Leuven!



(Inclusief fotospecial!)



zeven wissels

"Leukste compagnie"

weinig grinta

negen tegen elf

Twee clubs met andere dromen

Igor Vetokele

scheidsrechter

Racing Genk en OH Leuven liggen allebei op een halfuurtje rijden van Sint-Truiden. Een nieuwe 'derby' dus. Dan wel in de Beker van BelgiŽ. Het contrast was groot.De nummer drie uit de Jupiler Pro League, tegen de nummer drie uit Eerste Klasse B. Geen 10.500 supporters in de tribunes. Met 1.500 fans ging er een nul tussenuit.Jonas De Roeck voerde maar liefstdoor! De Petter, Kotysch, De Sart en Boli mochten opnieuw beginnen. De andere Kanaries in de elf waren Steppe, Antunes, Dussaut, Goutas, Bezus, Asamoah en Botaka.STVV-Genk werd in het slotkwartier beslist. De bekermatch tegen OH Leuven draaide anders uit. In de vierde minuut was het al raak via Botaka, na voorbereidend werk van Bezus, Dussaut en Boli. Een vliegende start voor de Kanaries.Doorduwen en de tegenstander afmaken, dat zat er niet in. Te, zoeken en tasten naar de juiste combinaties. OHL rook dat er meer in zat en werd in de 56ste minuut beloond. Met hulp van Goutas, die slecht uitverdedigde, en Persoons liet Steppe het nakijken (1-1).De Leuvenaars moesten in de 64ste minuut echter met tien verder na een tweede gele kaart voor Schuermans. In de 87st minuut was Boulenger hetzelfde lot beschoren.Met. De Leuvense fans gooiden niet met bengaals vuurwerk of kozen niet voor afbraakwerken. "Wij zijn de leukste compagnie" zongen ze uit volle borst.Verlengingen dan maar, waarin Goutas zijn fout uit de tweede helft rechtzette met de 2-1. Wie dacht dat de nummer drie uit eerste klasse klaar was met de 'negen' uit 1B had het mis. Storm snelde er vandoor, omspeelde de keeper en prikte de gelijkmaker binnen.Gelukkig voor STVV was er, om het moedige OHL af te maken. Eerst met een kopbal in de verste hoek - dat hij vierde met een hartje (zie fotospecial onderaan) - en even later op onorthodoxe wijze de 4-2.Jonas De Roeck hield het na afloop kort. "Het belangrijkste is dat we een ronde verder zijn." Dennis van Wijk loofde zijn spelers voor hun inzet, betuigde zijn lof over de grote plannen die de nieuwe eigenaar van OHL voor ogen heeft, en spuwde met wat vuur naarNicolas Laforge.Een bekermatch die snel terug plaatsmaakte voor andere dromen. Bij STVV hopen ze nog een tijdje in de top zes mee te kunnen draaien. En wie weet komt dť droom van Roland Duch‚telet - een nieuwe deelname aan die PO1 - wel uit. Bij OHL spits de aandacht zich terug toe op de promotiestrijd in de tweede afdeling.