Weiler ging ook in de clinch met andere sterkhouder

Sven Kums in de tribune, en even later centrale verdediger. Volgens La Dernière Heure had René Weiler ook een probleem met Leander Dendoncker.



De Rode Duivel behoort normaal tot de sterkhouders bij Anderlecht. Maar de jonge middenvelder kreeg te kampen met transferitis. Vertrekt hij? Vertrekt hij niet? Voor welke prijs? Die transfergekte liet sporen na. Zowel mentaal als fysisch.



In een volle kleedkamer zou Weiler onder meer het volgende geroepen hebben: "Ik herken onze nummer 32 niet meer."



Dat Weiler weinig begrip toonde voor de situatie van Leander Dendoncker - Anderlecht vroeg te veel geld - viel niet in goede aarde bij een aantal spelers en bij Dendonder in het bijzonder.



