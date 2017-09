Boeckx: "Als ik Weiler bezig zag"

Anderlecht spoelde het ontslag van Renť Weiler door met een krappe 0-1 zege bij Westerlo. Een kwalificatie zonder glans, voor de achtste finales in de Beker van BelgiŽ. Frank Boeckx kreeg de voorkeur op Matz Sels en kwam na afloop nog even terug op de trainerskwestie.

"Normaal speelt er een veredelde B-ploeg in de beker, maar vandaag dus niet. Iedereen kan het vertrouwen gebruiken om terug naar zijn beste vorm te groeien."Boeckx kwam ook terug op het ontslag van Renť Weiler. "Als de resultaten slecht zijn, weet je dat de trainer onder vuur komt te liggen. Dat was aan ons, de spelers, te wijten. Hij leverde geen slecht werk, maar de spelers hadden meer moeten doen.""Het merendeel van de groep werkte nog graag samen met Weiler, maar zoals ik hem bezig zag, had hij zich met zijn ontslag verzoend. Na de vrije dag was er een zekere berusting. Het is nu zaak om beter te doen voor de volgende coach."