Jankovic ook een optie voor KV Oostende?

Geen Yves Vanderhaeghe meer bij KV Oostende. Adnan Custovic neemt tot nader order over. Na speeldag tien volgt een evaluatie: een nieuwe hoofdtrainer of verder met Custovic?

Ontslag Yves Vanderhaeghe terecht? Ja Neen Bekijk resultaten

De kandidaturen stromen vlot binnen in de Versluys Arena. Oostende had contact met Christoph Daum en Frank Vercauteren. Echte gesprekken zouden er nog niet geweest zijn. Georges Leekens wordt ook genoemd.Drie trainers die vrij zijn, met een pak ervaring op zak. Links en rechts valt ook de naam van Aleksandar Jankovic. De aimabele ServiŽr deed het goed bij KV Mechelen. Bij Standard liep het minder vlot.Custovic wist Oostende naar de volgende ronde in de Beker van BelgiŽ te loodsen. Dit weekend volgt een trip naar Racing Genk, en daarna naar KV Kortijk. Speeldag tien is een thuismatch tegen KV Oostende.