Beerschot Wilrijk herstelt met cryotherapie

Het bekeravontuur eindigde voor Beerschot Wilrijk in Lokeren. Marc Brys is vol lof over de inzet van zijn spelers. "Ze hebben zonder angst gespeeld en zijn er vol voor gegaan. Lokeren kwam er bijwijlen niet meer uit. Maar dit weekend wacht een belangrijke competitiematch tegen OH Leuven.



"Alle spelers zijn enorm diep gegaan. Morgenvoormiddag (vandaag, nvdr.) hebben we een hersteltraining met cryotherapie in Brasschaat. Bij een temperatuur van minus 50 graden, ijskoud dus, gedurende 3 minuten, wordt het herstel op zeer korte periode hersteld", legt Marc Brys uit op de clubsite.



"Vorig jaar hebben we dit ook al eens gedaan. Om 14 uur is er dan nog een training in Wilrijk. OH Leuven kent wel een dag extra rust maar zijn wellicht ook diep moeten gaan door de verlengingen in hun wedstrijd. Onze jongens die tegen Lokeren niet gespeeld hebben, moeten morgen wel serieus aan de slag."



DC