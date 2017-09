AA Gent verwacht niet dat Anderlecht dat doet

Geen RenÚ Weiler meer bij Anderlecht. Dus komt Hein Vanhaezebrouck terug ter sprake. Maar de 52-jarige trainer ligt tot midden 2019 onder contract.

Als Anderlecht een afkoopsom op tafel gooit, is Vanhaezebrouck hun nieuwe coach. Zo gaat dat in het huidige topvoetbal. Dat Hein Vanhaezebrouck gecharmeerd was en is door de belangstelling van de Belgische recordhouder is duidelijk. Of het nu al tot een samenwerking komt, is afwachten."Elk contract is opzegbaar, maar ik denk dat ik vˇˇr de match tegen Oostende een duidelijk signaal gegeven heb over onze coach. Ik reken dan ook op de wederkerigheid daarvan, dat hij de intentie heeft om samen met ons door dit seizoen te komen", citeert Het Nieuwsblad voorzitter Ivan De Witte.

Daar hoort nog een boodschap voor Anderlecht bij. "Ik twijfel er niet aan dat Anderlecht alle pistes zal overwegen, maar die club staat ook voor bepaalde waarden. Ik ga ervan uit dat Roger Vanden Stock, ook als voorzitter van de Pro League, dit niet zal doen."