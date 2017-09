Leko heeft duidelijke boodschap voor aantal spelers

Lior Refaelov vindt dat hij meer speelkansen hoort te krijgen. Anthony Limbombe schudt graag een actie uit zijn voeten. Ivan Leko laat echter een goed blok voor ogen. Het collectief primeert. Na de 1-5 bekerzege tegen Roeselare maakte hij dat nogmaals duidelijk.



De opvolger van Michel Preud'homme loopt met een goed gevoel rond. Het gaat vooruit met Club Brugge, zowel in de competitie als in de Beker van BelgiŽ.



"Je kan af en toe eens egoÔstisch zijn, dat kan gebeuren. Maar als het blijft duren, dan heeft die speler geen plaats meer in de ploeg. Bij ons telt het collectieveĒ, zegt Leko op de website van Club Brugge.



De Kroaat staafde zijn pleidooi met een kristalhelder voorbeeld. ďWij hebben immers geen Messi of Ronaldo in onze ploeg die op zijn eentje het verschil kan makenĒ, weet ook de trainer van Club Brugge.



DC