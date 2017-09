Belgische club aast op Turkse aanvaller

Volgens enkele Turkse media kan Kubilay Kanatsizkus in West-Europa aan de slag. De 20-jarige aanvaller van Bursaspor zou belangstelling genieten van Werder Bremen, FC Twente en een Belgische eersteklasser.



Kanatsizkus kwam vorig seizoen in 29 wedstrijden in actie, waarvan 20 als basisspeler. Hij vond zes keer de weg naar doel.



De linksvoetige aanvaller debuteerde op 13 februari 2016 in de SŁper Lig. In dat seizoen lukte hij twee goals in vier duels.



Hij mocht dit seizoen nog maar twee keer opdraven in de competitie. Kanatsizkus is 1,85 meter groot.







