Bayat: "Charleroi heeft nog nooit iets gewonnen"

Sporting Charleroi staat na zeven speeldagen op de tweede plaats en lijkt goed op weg naar een nieuwe deelname aan Play-off 1. Mehdi Bayat wil echter meer.





Club Brugge telt één punt meer. Zondag is het Charleroi-Club. De Zebra's zouden in de bekermatch tegen La Louvière Centre met een B-elftal kunnen aantreden. Maar Bayat maakt van die beker een hoofddoel."Charleroi bestaat 115 jaar, maar heeft nog nooit iets gewonnen. Wij willen dus graag de Beker van België winnen", vertelt de algemeen directeur bij Sporza.De Zebra's degradeerden in 2011. Een jaar later waren ze terug in de Pro League. Sindsdien eindigden ze als elfde, tiende, vijfde, achtste en opnieuw vijfde. Dankzij de verkoop van tientallen spelers ziet de financiële situatie er een pak beter uit."Ons doel is om elk jaar Play-off 1 te halen, maar de concurrentie is groot", merkt Mehdi Bayat op. "Misschien hoort Charleroi ooit bij de grote vijf van België. U moet weten dat Charleroi op de landkaart over een immens hinterland beschikt, dat veel verder gaat dan de grenzen van de stad Charleroi. In Henegouwen zijn we bijna alleen."