Coach Kroatische topclub wordt thuis aangevallen

In KroatiŽ voert Dinamo Zagreb na negen speeldagen de rangschikking aan. Ze staan aan kop met 25 punten. Dat is niet naar de zin van fans van rivaliserende clubs. Zij vielen Dinamo Zagreb-coach Mario Cvitanovic thuis aan. Cvitanovic is een oud-speler van Germinal Beerschot waarmee hij de Beker van BelgiŽ won.



Cvitanovic brak zijn arm toen hij werd aangevallen door mogelijk twee fans van rivaliserende clubs. ďIk wil gewoon een coach zijn die met zijn spelers en de ploeg bezig is. Voetbal is mijn leven. Je kunt mijn manier van spelen goed of slecht vinden, maar daar kunnen we over praten. Als je mijn passie en liefde voor het voetbal wil wegnemen, neem dan een pistool en schiet me zonder woorden doodĒ, zei de 42-jarige ex-verdediger op zijn persconferentie.



In zijn actieve spelerscarriŤre kwam hij uit Dinamo Zagreb, Hellas Verona, Venezia, Genoa, Napoli, Cottbus en Germinal Beerschot.





MK