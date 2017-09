Vanhaezebrouck deelt schouderklopje uit

AA Gent versloeg ASV Geel met 2-3 en mag het in de achtste finales van de Beker van BelgiŽ thuis opnemen tegen Lokeren. Met dank aan Danijel Milicevic.

De Buffalo's hadden het knap lastig tegen ASV Geel. Danijel Milicevic loodste zijn ploeg echter naar de volgende ronde. De 32-jarige trof drie keer raak in het Sportpark De Leunen."Een strafschop scoren, dat is nog makkelijk, maar een vrije trap is toch al iets moeilijker. En dan vanuit het middenveld opduiken om te scoren, dat was het moeilijkste van allemaal", blikt Hein Vanhaezebrouck terug op de zege in de Croky Cup."Milicevic heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen in deze moeilijke weken. Hij is hier al het langst, maar hij kan met de druk omgaan en is iemand die het verschil kan maken in de sleutelwedstrijden."