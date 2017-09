STVV in probleemhoek als regels wijzigen?

De UEFA stoort zich aan clubs als Chelsea en Manchester City, die tientallen spelers vastleggen en ze meteen uitlenen aan andere clubs. In BelgiŽ is er discussie over het uitlenen van spelers, die dan niet tegen hun 'moederclub' mogen aantreden. De Pro League gaat voor een herziening van de regels.

Om een eerlijk verloop van de competitie na te streven, zouden de zestien eersteklassers geen spelers aan elkaar mogen uitlenen. Een andere optie is een beperking van dat aantal.Voor een aantal (kleinere) clubs zou een herziening van de regels voor problemen kunnen zorgen. Onder meer STVV heeft meerdere huurlingen in de A-kern."Wij hebben geen uitgebreide scouting", zegt CEO Philippe Bormans tegenover Het Nieuwsblad. "Als we een speler kopen, moet het een directe meevaller zijn. Door te huren met een aankoopoptie kunnen wij hem op proef nemen. Voldoet hij, dan lichten we de optie."De Kanaries huren Cristian Ceballos en Igor Vetokele opnieuw van Charlton Athletic, dat eigendom is van Roland Duch‚telet. Babacar Gueye hoort toe aan Hannover 96. Elton Acolatse kwam op huurbasis over van Club Brugge. Vorig seizoen streken er drie huurlingen van Club op Stayen neer.