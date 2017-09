AA Gent sprak niet met Preud'homme

© www.voetbalbelgie.be - DC

Het gerucht dat AA Gent Michel Preud'homme contacteerde met de vraag of hij zin had in een terugkeer belandt in de prullenbak.



"Preud'homme koos voor een sabbatjaar en geniet nog van die rust", stelt AA Gent-voorzitter tegenover de RTBF. "De laatste keer dat wij elkaar spraken was afgelopen seizoen in Brugge. Michel is een vriend, maar een terugkeer staat niet op de planning, ook al ken je de toekomst niet."



Tenzij Anderlecht met een aanbod komt ťn Hein Vanhaezebrouck daar op in zou gaan, doen de Buffalo's gewoon verder met hun huidige coach.



AA Gent lijkt terug aan de beterhand met een vier op zes en de kwalificatie in de Beker van BelgiŽ.