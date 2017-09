Tweede ontslag bij KV Oostende

© www.voetbalbelgie.be - DC

Na Yves Vanderhaeghe heeft ook Karel Geraerts de bons gekregen bij KV Oostende. De voormalige Rode Duivel trad in juli in dienst als sportief coŲrdinator.



"Misschien wordt ≠hij wel onze beste transfer", stelde voorzitter Marc Coucke bij de aanstelling van Karel Geraerts.



De voormalige speler van onder meer Lokeren, Club Brugge en Standard moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever.



Volgens Het Belang van Limburg liep het van in het begin stroef. "De taakomschrijving van de ex-Rode Duivel was te vaag waardoor Geraerts nooit in zijn rol kwam en zijn plaats niet vond. Ook al zat hij nog in een leerproces. In de spelersgroep kon ≠Geraerts bijvoorbeeld niet optreden als verzoener bij verschillende strubbelingen en net die vele irritaties zijn ťťn van de oorzaken voor de 1 op 21 en het trainersontslag van ≠Vanderhaeghe."