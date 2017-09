Revelatie Zulte Waregem terug naar AA Gent?

AA Gent nam in januari 2015 Peter Olayinka over van het Albanese Skenderbreu Korçe. De Nigeriaanse aanvaller liep een zware blessure op en kwam niet aan spelen toe bij de Buffalo's. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij Dukla Praag, waar hij vier keer scoorde in zestien duels. Olayinka doet het nu uitstekend bij Zulte Waregem.





De 21-jarige Nigeriaan scoorde drie keer in zeven competitieduels. "We hadden hem eigenlijk graag definitief binnengehaald", stelt manager Eddy Cordier van Zulte Waregem in Het Laatste Nieuws. "Of met een aankoopoptie."Bij AA Gent geloofden ze echter nog in Olayinka. Dus daar kwam niets van in huis."Ieder jaar evalueren we de kernen van de Belgische club", legt Cordier uit. "Wie speelt er niet? Welke jongens werden uitgeleend? Zo kwamen we Peter op het spoor. Na een diepgaande analyse bleek hij veel kwaliteiten te hebben."Franck Dury is tevreden over de prestaties van Peter Olayinka. "Het is iemand die winnaarschap uitstraalt op het veld. Ik herinner me zijn gelijkmaker tegen Kortrijk. Hij haalde de bal zelf uit de netten en sprintte naar de middenlijn. Peter straalt echt voetbalplezier uit. Hij komt voorts nooit te laat en is constant aan het werk. Voor iedereen is het een geweldige ontdekking."Zondag is het AA Gent-Zulte Waregem. In tegenstelling tot de spelers die Club Brugge uitleent, komt er geen extra kost bij kijken. Dury kan Olayinka dus inzetten.