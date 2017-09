Spits KV Kortrijk wordt al zeven jaar uitgeleend

KV Kortrijk trekt zaterdag voor een lastige verplaatsing naar de Bosuil. Pylyp Budkivsky staat allicht in de spits bij de 'Kerels'. Hij kon nog niet scoren maar stond de laatste twee wedstrijden in de basis. Hij is eigendom van Shakthar Donetsk.



"Ik word de jongste zeven jaar telkens verhuurd door Shakhtar Donetsk. Intussen speelde ik voor alle nationale jeugdelftallen en zelfs zes keer voor het A-team. Ik zat op de bank tijdens het EK in Frankrijk. Na mijn goede seizoen bij Luhansk werd me beloofd dat ik bij Shakhtar kon spelen, maar toen kwam een nieuwe coach en kreeg ik geen kans", aldus Budkivsky in Het Laatste Nieuws.



KV Kortrijk bedong een aankoopoptie bij de Oekraïners. "Ik zou graag blijven, maar het hangt af van de prestaties die ik lever. Daarom wil ik zo snel beginnen scoren."







MK