Leko: "Ik ben blij dat hij terug is"

Club Brugge veegde de uitschuiver tegen Moeskroen weg met een zege tegen KV Mechelen en KSV Roeselare. Zondag wacht een zware verplaatsing naar Charleroi. De Zebra's tellen slechts een punt minder.

Ivan Leko zag in de laatste voorbereidingsmatch met Benoît Poulain een belangrijke pion wegvallen. De Franse centrale verdediger liep tijdens de Brugse Metten tegen Athletic Bilbao een blessure aan de adductoren op.Poulain traint nu terug voluit met de groep mee. Leko kan de ervaring en grinta van Poulain goed gebruiken. Of Poulain erbij zal zijn tegen Sporting Charleroi is echter nog niet zeker. Leko maakt zijn definitieve selectie pas bekend na de zaterdagtraining."Benoît traint terug een week met de groep mee, maar hij was zes à zeven weken out, dat is lang", stelt Ivan Leko via het clubkanaal. "Ik ben blij dat hij terug is. Hij is iemand met een persoonlijkheid, een winnaarsmentaliteit en veel kwaliteit. Poulain is een van de leiders in de groep. We doen er dan ook alles aan om hem zo snel mogelijk wedstrijdfit te krijgen."