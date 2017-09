Leko over gefrustreerde Refaelov: "Zal moeten knokken"

Lior Refaelov moet bij Club Brugge voorlopig tevreden zijn met een rol als invaller. Ivan Leko gaf tekst en uitleg.



"Rafa weet waarom ik hem momenteel niet opstel", verdedigde Leko zich vrijdag op de persconferentie. "Hij zal moeten knokken om terug in de ploeg te komen, net zoals iedereen doet. Maar je mag niet vergeten hoe belangrijk ‘Rafa’ al was voor Club in het verleden, hij kan nog heel belangrijk zijn in de toekomst."







MK