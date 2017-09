Aanvoerder in Serie A betrapt op verboden middel

© www.voetbalbelgie.be - DC

Benevento Calcio staat op de laatste plaats in de Serie A, met 0 op 15. Er komt nog een flinke klap bij. Aanvoerder Fabio Lucioni is betrapt op het gebruik van een verboden middel.



Lucioni testte positief op het gebruik van anabole sterode. De 29-jarige verdediger deed de bewuste plas op 10 september, na de verloren wedstrijd tegen Torino (1-0).



Tot nader order is Lucioni geschorst. De Italiaan riskeert een schorsing van n tot vier jaar.