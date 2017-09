4.920 dagen voor Antwerp FC

Antwerp blijft het uitstekend doen. KV Kortrijk ging met 3-0 onderuit op de Bosuil. Weer drie belangrijke punten erbij. De Great Old zit nu aan 15 op 24 en blijft in de top zes meedraaien. De thuiszege tegen Kortrijk was de eerste in eerste klasse sinds 3 april 2004.





Op die dag zegevierde Antwerp tegen Racing Genk met 3-1. De samenvatting van die match kan je hieronder bekijken.Toen scoorden Johnson, Sergeant en Pivaljevic. Thijs prikte de eerredder binnen voor Genk.Tegen KV Kortrijk lieten Owusu, Dequevy en Rodrigues de bijna 11.500 fans juichen.