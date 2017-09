Peter Maes blijft een winnaar

Standard-Lokeren wordt voor Peter Maes zijn 200ste wedstrijd als trainer van de Waaslanders. "Ik coach nog altijd even gedreven als in die eerste match, dat stemt me heel tevreden", stelt Peter Maes trots.





De voormalige doelman begon aan zijn trainerscarrière bij Verbroedering Meerhout in 2001. Een jaar later volgde Verbroedering Geel, waar hij vier seizoenen meepikte. Hij bleef dezelfde duur bij KV Mechelen en belandde in de zomer van 2010 bij KSC Lokeren.Peter Maes trok in 2015 naar Racing Genk, waar hij na anderhalf seizoen moest vertrekken. Zijn eerste ontslag als trainer. Afgelopen zomer ging hij terug bij Lokeren aan de slag. Maes volgde na twee speeldagen Runar Kristinsson op."Ik blijf een winnaar en heb nog altijd dezelfde ambitie om het zo goed mogelijk te doen", citeert HLN de 53-jarige coach. "Ik ben een teamplayer. Anders kan je nergens langer blijven dan één of twee jaar."