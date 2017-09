Antwerp-aanvaller van zero tot hero

William Owusu Acheampong lukte vorig seizoen zeven doelpunten in 1B. Te weinig, voor de staf en de fans. Er klonk vaak kritiek. De Ghanese spits mocht uitkijken naar een andere club. Nu dragen ze Owusu op handen.

Het draait prima bij de Great Old. Met een 15 op 24 is Antwerp goed op weg om de eerste doelstelling - zekerheid over het behoud - in te lossen. William Owusu draagt zijn steentje bij aan dat verhaal.Tegen KV Kortrijk opende hij de score in de tiende minuut. Zijn vierde treffer in vijf competitiematchen. "Dezelfde supporters die mij vorig seizoen uitfloten, appreciëren mij nu. Dat voelt zalig", lacht de voormalige spits van Cercle Brugge, Westerlo en Roeselare bij HLN."Ik word nu beloond voor het feit dat ik ondanks alles altijd ben blijven werken en in mezelf ben blijven geloven."