200ste match voor Kaya en Diandy

De achtste speeldag in de Pro League krijgt een speciaal tintje voor Onur Kaya en Christophe Diandy. De twee middenvelders zijn toe aan hun 200ste wedstrijd in eerste klasse.



Christophe Diandy (26) debuteerde bij Anderlecht en belandde daarna bij OH Leuven, Charleroi, Bergen en sinds 2014 opnieuw Sporting Charleroi. De Zebra's spelen zondag thuis tegen Club Brugge.



De 31-jarige Onur Kaya trekt met Zulte Waregem naar AA Gent. De Brusselaar speelde bij Sporting Charleroi en Lokeren in eerste klasse, na een avontuur bij het Nederlandse Vitesse. Kaya is bezig aan zijn vierde seizoen bij Zulte Waregem.