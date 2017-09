Franse trainer op weg naar Anderlecht?

Er duikt een nieuwe trainersnaam op bij Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck ligt nog onder contract bij AA Gent, Frank de Boer is vrij. Christophe Galtier zou ook een optie zijn.

"De belanstelling van een club als Anderlecht is niet iets waar je zomaar overheen stapt, het verdient respect. Paars-wit heeft een rijke geschiedenis, zowel nationaal als internationaal, en speelt elk jaar mee voor de prijzen op nationaal niveau", stelt Christophe Galtier in de Franse media.Als hij aan de slag zou gaan bij Anderlecht ziet hij er Robert Beric terug. Ze werkten bij Saint-Etienne samen. Galtier was er trainer tussen 2009 en 2017.De 51-jarige Fransman was verdediger bij Olympique Marseille, Lille OSC, Toulouse, Angers, Nîmes en Monza. Hij eindigde bij het Chinese Liaoning.Hij was assistent-trainer bij Olympique Marseille, Aris Saloniki, Bastia, Al Ain, Portsmouth, Sochaux, Lyon en Saint-Etienne. Daarna werd hij hoofdtrainer bij Les Verts tot 2017.In 2013 werd hij samen met Carlo Ancelotti (PSG) uitgeroepen tot trainer van het jaar in de Ligue 1.