Boskamp vreest toch voor trainer van KRC Genk

Racing Genk moét dit seizoen in de top zes eindigen. Voorzitter Peter Croonen mikt op een plaats in de top drie. Meerdere spelers mochten niet weg, om dat doel te kunnen bereiken. En Genk trok nieuwe spelers aan. Na zeven speeldagen ziet het er echter niet goed uit.

Albert Stuivenberg kwam Peter Maes bijna een jaar geleden aflossen. De Nederlandse coach paste beter in de filosofie die Racing Genk nastreeft: jonge spelers laten doorstromen en ze voor een mooie prijs verkopen.Wat Maes te veel had, lijkt Stuivenberg wat te weinig te hebben. Klopt hij wel voldoende op tafel?CEO Patrick Janssens liet na de pijnlijke derbynederlaag tegen STVV weten dat Stuivenberg niet ter discussie staat. Hji is de juiste man op de juiste plaats."KV Oostende heeft een paar keer pech gehad en voor je het weet groeit het aantal tegenstanders ten opzichte van de voorstanders. Dat kan in Genk ook gaan gebeuren de komende weken", stelt de Nederlander in Het Belang van Limburg.Boskamp betreurt dat Yves Vanderhaeghe moest gaan en wijst met een boze vinger naar de clubleiding. "Als je de afspraak maakt om tien wedstrijden af te wachten, moet je die nakomen. Ik keek ook heel graag naar KVO. Die wedstrijdjes tegen Marseille waren toch heerlijk, man."